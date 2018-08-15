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Elektrik işçisi direkte mahsur kaldı

​​​​​​​Antalya’nın Manavgat ilçesinde enerji nakil hattı ihalesini alan yüklenici firma işçisi, elektrik akımına kapıldığı direkte mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi direğin tepesinde mahsur kaldığı yerden indirdi

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:21
Elektrik işçisi direkte mahsur kaldı

Elektrik işçisi akıma kapıldığı direkte mahsur kaldı. Olay Manavgat-Alanya arası D-400 karayolu üzeri Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkiinde meydana geldi. Enerji nakil hattı ihalesini alan yüklenici firmanın işçisi Emrah B. kontrolsüz olarak çıktığı trafoda bir anda elektrik akımına kapıldı. Yerden yaklaşık 10 metre yüksekte direkte yarı baygın halde mahsur kalan arkadaşlarını gören diğer işçiler hemen yardıma koştu ancak direkte elektrik olma ihtimali sebebiyle yukarı çıkamadı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler gelinceye kadar yarı baygın halde elektrik direğinin tepesinde kalan Emrah B. direkteki elektrik kesildikten sonra kurtarma ekipleri tarafından sepetli merdivene alınıp aşağı indirildi. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emrah B.’nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada Emrah B.’nin beraber çalıştığı kardeşi ve çalışma arkadaşları güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti. Firma yetkilileri ise olayın işçilerin trafoda elektrik olup olmadığını kontrol etmeksizin direğe çıkarak bağlantı yapmaya kalkmalarından kaynaklandığını söyledi. Firma yetkilileri asıl işinin AG direklerinin bağlantısını yapmak olan yaralı işçinin yaptığı işin enerji kesildikten sonra en son yapılacak iş olduğunu belirtti.

İHA

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