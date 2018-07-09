Elektrik tellerine çarpan TIR kül oldu

Olay, Hilvan ilçesine bağlı Kepirhisar kırsal mahallesinde meydana geldi.
Ali B.’ye ait samanı tarladan yükledikten sonra mahalleden kent merkezine doğru yola çıkan sürücüsü belirlenemeyen TIR, elektrik tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle saman kısmından başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda tüm TIR'ı sardı.
Sürücü kendi çabasıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası alev topuna dönen TIR'ın lastiklerinin patlaması mahalle sakinlerine zaman zaman korku dolu anlar yaşattı.
Kontrol altına alınan yangın sonrası TIR kullanılamaz hale geldi.