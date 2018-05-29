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Elektrik trafosu patladı: 2 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

29 Mayıs 2018 Salı 16:29
Elektrik trafosu patladı: 2 yaralı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibinin bakım çalışması yaptığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan işçiler Gökhan Gür (31) ve Aykut Taha Acar (32), 112 Acil Servis ekibince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Malatya'ya sevk edildi.

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