Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111765
ALTIN
156.250
DOLAR
3.8076
STERLİN
5.0961
EURO
4.5215

Elektronik sigara patladı

Denizli’de bir evde geceden şarja takılan elektronik sigaranın patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında evdeki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi yaralanan olmadı

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:17
11 Okunma
Elektronik sigara patladı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir evde geceden şarja takılan elektronik sigaranın patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, evdeki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1004 sokaktaki 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Ev sahibi S.S. (43), gece saatlerinde yatmadan önce elektronik sigarayı oturma odasında şarja taktı. Sabah saatlerinde şişme yapan elektronik sigara bir anda patladı.

Patlama sonucu evde yangın çıktı. Patlamanın sesiyle evde sarsılma meydana geldi, odanın ve balkonun camları patladı. Ev sahibi S.S.'nin haber vermesi üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.

Evde bulunan anne M.S., baba S.S. ve 1 yaşındaki H.S., itfaiye ekipleri tarafından evin camından bom kullanarak tahliye edildi. Ekipler, daha sonra çıkan yangına müdahale etti ve yangını kısa sürede altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Oturma odası ve mutfaktaki eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Elektronik sigaranın patlaması sonucu yangın çıktığını belirten ev sahibinin akrabası Devran Toprak, kullanılmamasını tavsiye ederek, elektronik sigaranın mağduru olduklarını, tek tesellilerinin çocuğa bir zarar gelmemesi olduğunu dile getirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliEvElektronikPatlamaSİGARAEşyaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'den acı haber
Hakkari'den acı haber
Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü 
Adana saldırısını düzenleyen terörist öldürüldü 
Hafriyat kamyonu bir can daha aldı
Hafriyat kamyonu bir can daha aldı
Kendini ateşe veren vatandaşa müdahale
Kendini ateşe veren vatandaşa müdahale
Suriyelilere vatandaşlıkta ilk adım
Suriyelilere vatandaşlıkta ilk adım
Yıldırım, Suudi Arabistan'a gidiyor
Yıldırım, Suudi Arabistan'a gidiyor
Bonzai kullanan şoför dehşet saçtı
Bonzai kullanan şoför dehşet saçtı
5 aylık asker ölü bulundu 
5 aylık asker ölü bulundu 
Sahte polisler yakayı ele verdi
Sahte polisler yakayı ele verdi

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim