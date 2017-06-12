Elinde baltayla bankaya daldı

Antalya ’da kimliği belirsiz maskeli kişi, bir bankanın camını baltayla kırarak elinde benzin bidonuyla içeri girdi. Bankada herhangi bir soygun gerçekleştirmeyen adam, benzin bidonundaki sıvıyı etrafa döktü, elindeki baltayı müşteri temsilcisinin masasına sapladı. Adam bankadan çıkarken de bilgilendirme standına “Ödemeli ara, ödemesiz arasan da olur” notunu bırakarak kayıplara karıştı. Saldırganın, camı kırarak bankaya giriş anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Antalya'da bulunan bir bankanın şubesinde gece 03.30 sıralarında meydana geldi. 25-30 yaşlarındaki maskeli bir kişi, gece saatlerinde bankanın kapısını yanında getirdiği baltayla kırmaya çalıştı. Bunu başaramayınca hemen giriş kapısının sağ tarafına yönelen adam, baltayla camı kırarak içeri girdi. Öten alarma aldırış etmeyen yüzü maskeli şahıs daha sonra yanında getirdiği benzin bidonunda bulunan sıvıyı da etrafa dökmeye başladı.

Bidondaki sıvı suymuş

Alarm sesi ile çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Banka yetkililerine de haber veren polis, olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte bankada detaylı çalışma gerçekleştirdi. Benzin bidonuyla içeriye dökülen maddeyi araştıran polis, dökülen sıvının su olduğunu ve bankadan herhangi bir şeyin çalınmadığını tespit etti. Polis, maskeli saldırganın olay yerinde bıraktığı balta, benzin bidonu ve nota el koydu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, maskeli kişiyi bulmak için çevrede araştırma başlattı.

Hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaştı