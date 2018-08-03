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Elinde odunla yavru köpeği dövdü

Kuşadası’nda bir kadın saldırgan, köpekleri odunla döverek yaraladı. Hayvan severlerin büyük tepkisine yol açan olayın ardından kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:00
Elinde odunla yavru köpeği dövdü

Kuşadası’na bağlı Soğucak’taki Ceylankent Sitesi Küme Evleri’nde meydana gelen vahşi olayda, sitenin hemen yanındaki bir gecekonduda yaşayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın odunla tarladaki köpekleri dövmeye başladı.

Çevredekilerin tepkisi üzerine vatandaşlarla da tartışan ve cep telefonuyla çekim yapılmasını da engelleyen kadın saldırgan bazı köpekleri başlarından ve çeşitli yerlerinden yaraladı.

Odunla gerçekleştirilen saldırının bir bölümü çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekildi. Veterinere götürülen köpekler tedavi altına alınırken, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na, Kuşadası Kaymakamlığı’na, Kuşadası Belediyesi’ne ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne suç duyurusu ve şikayette bulundu.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, köpeklere yapılan saldırı sonucu 8 köpeğin başlarından ve vücutlarından yaralandığını belirterek, saldırganın görüntülendiğini ve kimliğinin belirlenmesinin ardından mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

İHA

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