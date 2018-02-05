Emekli astsubay ölü bulundu

Başkent’te emekli astsubay oturduğu apartmanın havalandırma boşluğunda ölü bulundu.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan 11 katlı bir apartman dairesinde oturan emekli hava astsubay Bülent Tansoy (68) oturduğu binanın 11. katına çıkarak, binanın havalandırma boşluğundan atladı. Büyük gürültü ile yere çakılan Tansoy, komşuların sesi duymasıyla fark edildi.

Tansoy’un yerde hareketsiz bedenini gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tansoy’un kafa ve boynunda çeşitli kırıklar olduğunu tespit etti ve vefat ettiğini bildirdi.

Tansoy'un vefat ettiği haberi yakınlarına iletildi. Olay yerine gelen Bülent Tansoy'un yakınları sinir krizi geçirdi. Daha sonra evin içinde inceleme yapan polisler, astsubay Tansoy’un, "Hakkınızı helal edin" diye bıraktığı bir notu buldu.

Bunun üzerine polis ekipleri, Tansoy’un intihar ettiği şüphesi üzerinde durdu. Savcının talimatıyla Tansoy’un cansız bedeninin bulunduğu yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Emekli astsubay Bülent Tansoy’un cenazesi son incelemeler için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İHA



