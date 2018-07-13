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Emekli hemşire hayat kurtardı

Sivas'ta direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire yaptı

13 Temmuz 2018 Cuma 17:17
Emekli hemşire hayat kurtardı

Sivas'ın Kangal ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında 50 BC 667 plakalı TIR'ın sürücüsü Y.K., seyir halindeyken kalp krizi geçerek kaza yaptı. Şarampole devrilen TIR'a ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan diğer araç sürücüleri yaptı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan sürücünün kalp krizi geçirdiği görüldü. Kalp krizi geçiren şoföre ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan emekli hemşire Lalezar Mürşitpınar yaptı.

Emekli hemşirenin müdahalesiyle kendine gelen sürücü ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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