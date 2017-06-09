Emekli imam yangında öldü

Samsun'da emekli imam evinde çıkan yangında hayatını kaybederken, eşi ise dumandan zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Övgü Sokak'ta bulunan 4 katlı Şahin Apartmanı'nın birinci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Salıpazarı ilçesinden imam olarak emekli olduğu öğrenilen 6 çocuk babası 82 yaşındaki Cemalettin Aydemir'in evinde yangın çıktı. Vatandaşlar evden çıkan dumanı fark edince polise ve itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ve ambulans sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, komşular evde 2 kişinin yaşadığını söyledi. Dumandan zehirlenen Cemalettin Aydemir'in eşi 77 yaşındaki Nimet Aydemir itfaiye tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan araştırma sonucu Cemalettin Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları araştırmada yangının elektrikli battaniyeden çıktığını tespit etti.
Eşiyle ayrı odada yattığı için ölümden dönen Nimet Aydemir, Avustralya'da yaşadıklarını ve çocuklarının da bu ülkede bulunduğunu belirterek eşinin Avustralya'da da evde sobadan yangın çıkardığını söyledi. Nimet Aydemir, "Odanın kapısını açtım, eşim dumandan görünmüyordu. Balkona çıktım ve bana dış kapıyı aç dediler. Dumandan kapıyı ve anahtarı göremiyordum. Evde doğalgaz var. Elektrikli soba var. Altında ve üstünde çift elektrik battaniye kullanıyordu. Avustralya'da bir ev yaktı. Avustralya'dan geleli 7 ay oldu. Bu kez Avustralya'da odun sobasından evi yakmıştı" dedi. İHA