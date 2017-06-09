Emekli imam yangında öldü

Samsun 'da emekli imam evinde çıkan yangında hayatını kaybederken, eşi ise dumandan zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Övgü Sokak'ta bulunan 4 katlı Şahin Apartmanı'nın birinci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Salıpazarı ilçesinden imam olarak emekli olduğu öğrenilen 6 çocuk babası 82 yaşındaki Cemalettin Aydemir'in evinde yangın çıktı. Vatandaşlar evden çıkan dumanı fark edince polise ve itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, komşular evde 2 kişinin yaşadığını söyledi. Dumandan zehirlenen Cemalettin Aydemir'in eşi 77 yaşındaki Nimet Aydemir itfaiye tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan araştırma sonucu Cemalettin Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları araştırmada yangının elektrikli battaniyeden çıktığını tespit etti.