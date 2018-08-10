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Emekli öğretmen çifti ölüm bile ayıramadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gün meydana gelen kazada ölen emekli öğretmenin aynı kazada ağır yaralanan eşi de hayatını kaybetti

10 Ağustos 2018 Cuma 17:13
Emekli öğretmen çifti ölüm bile ayıramadı

Süleymapaşa yönüne seyir halinde olan Abdulmuttalip Koşucu (72) idaresindeki otomobil, Çorlu-Süleymapaşa yolu üzerinde yer alan TEİAŞ merkezi yakınlarında kavşağa geldiği sırada dönüş yaptı.

Yeniden Çorlu istikametine geçiş yapmak isteyen otomobil, Süleymapaşa yönüne gitmekte olan Ahmet Emre S. idaresindeki 34 NT 9533 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü emekli öğretmen Abdulmuttalip Koşucu olay yerinde hayatını kaybetti, emekli öğretmen eşi Fatma Koşucu'nun da bulunduğu 4 kişi yarlandı.

Diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası Çorlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan Fatma Koşucu da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybeden çiftin 45 yıllık evli olduğu öğrenildi.

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