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Emekli öğretmen hunharca öldürüldü  

Antalya’da yaşayan emekli öğretmen, evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Emekli öğretmenin katili ile uzun süre boğuştuğu ve direndiği anlaşıldı. Cinayetin hırsızlık süsü verilerek işlendiği tahmin ediliyor

11 Ocak 2018 Perşembe 22:29
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Emekli öğretmen hunharca öldürüldü  

Antalya’da yaşayan emekli öğretmen, evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5’inci katında meydana geldi. Emekli öğretmen Faik Akyol’dan (61) uzun süredir haber alamayan yakınları çilingir çağırarak Akyol'un evine girdi.

Evin odalarında Akyol’a rastlayamayan yakınları, balkona geldiklerinde Akyol’un kanlar içerisinde yerde yattığını görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Akyol’un boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde yaptığı incelemede, salonda arbede yaşandığını ve emekli öğretmenin bıçaklandıktan sonra karın bölgesine kıyafetleriyle tampon yaptığını belirledi. Evli olan Akyol’un eşinin ise İzmir’deki kızının yanına gittiği ve olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi.

Öğretmenin cebindeki 2 bin TL kayıp

9 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülen aynı zamanda kaldığı sitenin yöneticisi de olan Akyol’un Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanması üzerine emekli öğretmenin katili ile uzun süre boğuştuğu ve direndiği anlaşıldı. 2 çocuk babası Akyol’un ailesini İzmir’e gönderdiği bir süredir yalnız yaşadığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin gasp veya hırsızlık süsü verilerek işlenmiş olabileceği üzerinde de durarak, geniş çaplı çalışma başlattı. Akyol’un cenazesi Konuksever Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
İHA

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AntalyaBıçaklanarakCinayetSüsHırsızlık
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