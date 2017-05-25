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Emekli polis memuru bıçaklanarak öldürüldü

Konya’da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan emekli polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Emekli polis memuru bıçaklanarak öldürüldü
Konya’da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan emekli polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Sultanşah Caddesi üzerindeki bir lokalde meydana geldi. Lokale müşteri olarak gelen Erhan E., alkol aldıktan sonra hesabı ödemek için kasaya yöneldi. 150 liralık hesabı gören Erhan E. ile lokalde çalışan emekli polis memuru Hidayettin Kalaycı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Erhan E., Kalaycı'yı bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan Kalaycı, vatandaşların çağırdığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Emekli polis memuru, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Lokalde çalışanlar tarafından yakalanan Erhan E. ise olay yerine gelen polise teslim edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Erhan E., Konya Numune Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, “Bunlar neden beni çekip duruyorlar. Adamlar beni dövdüler. Ben kimi öldürmüşüm, ne diyor bunlar ya?” diye cevap verdi. Cinayet zanlısı, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İHA
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