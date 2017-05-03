Emlakçı kadın kokain kuryesi çıktı Emlakçılık yapan genç bir kadının lüks otomobilinde piyasa değeri 110 bin lira olan 300 gram kokain ele geçirildi. Kadının ajandasında, kiraladığı, sattığı evlerin yanı sıra kime kaç gram kokain verdiği, kimden ne kadar alacağı olduğuna ilişkin kayıtlar bulundu

03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:07 Bu haber kez okundu.