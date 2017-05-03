Adana'da emlakçılık yapan genç bir kadının lüks otomobilinde, piyasa değeri 110 bin lirayı bulan 300 gram kokain ele geçirildi. Olay, 1 Mayıs günü Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri Kıyıboyu Caddesi'nde ilerleyen otomobildeki kadından şüphelendi. Otomobili durdurup kimlik sorgusu yapan ekipler, araçta da detaylı arama yaptı. Yapılan aramada bir ajanda ve 300 gram kokain ele geçirildi. Bunun üzerine Meryem Ç. (24) isimli kadın gözaltına alındı. Emlakçılık yaptığı tespit edilen kadının ele geçirilen ajandasında, sattığı, kiraladığı evler ile kokain servisi yaptığı kişilerin ismi ve alacağı para miktarlarına ilişkin kayıtlar tespit edildi. Meryem Ç., getirildiği emniyet müdürlüğünde susma hakkını kullandı. Savcılığa ifade veren genç kadın, 2 yıl önce eşinden ayrıldığını, 2 çocuğu olduğunu söyleyerek eski kocasının kendisine kumpas kurduğunu, kokain ile alakasının olmadığını öne sürdü. Meryem Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Sanık kadın, cezaevine gönderilirken kendisini çeken basın mensuplarına tepki gösterip saldırdı. İHA
Emlakçı kadın kokain kuryesi çıktı
Emlakçılık yapan genç bir kadının lüks otomobilinde piyasa değeri 110 bin lira olan 300 gram kokain ele geçirildi. Kadının ajandasında, kiraladığı, sattığı evlerin yanı sıra kime kaç gram kokain verdiği, kimden ne kadar alacağı olduğuna ilişkin kayıtlar bulundu
03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:07
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