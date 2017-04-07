Emniyet imamı İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı terör örgütü nün sözde Denizli emniyet imamı Abdullah Y. İstanbul'da bir kafede sahte kimlikle yakalandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Denizli emniyet imamı olduğu belirlenen Abdullah Y. isimli şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mal varlığına el konulan Abdullah Y.'nin İstanbul'da saklandığı bilgisi üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Abdullah Y., 5 Nisan Çarşamba Günü Avcılar'da bir kafede gözaltına alındı.

Üzerinde Ferat Köseoğlu adına düzenlenen sahte kimlik bulunan Abdullah Y. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, Başaksehir'de saklandığı adreste de yapılan aramalarda ele geçirilen iki adet bilgisayar incelemeye alındı. Emniyette yapılan detaylı incelemelerde, Abdullah Y.'nin 3 ay boyunca İstanbul'da saklandığı, yakalanmamak için telefon kullanmadığı ve eşi F.Y.'nin şüpheliyi saklandıkları site sakinlerine ağabeyi olarak tanıttığı ortaya çıktı. Ayrıca Abdullah Y.'nin yakalandığı esnada polis ekiplerine, "Ben Ferat Köseoğlu'yum. Psikolojik ilaçlar alıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, Abdullah Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İHA