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Emniyet kemeri hayat kurtardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir otomobil takla attı. Kazada sürücünün emniyet kemerinin takılı olması hayatını kurtardı

15 Mayıs 2018 Salı 15:12
Emniyet kemeri hayat kurtardı

Kaza, Devrek-Ankara karayolu 18. kilometre mevkisinde meydana geldi. Tahir S. idaresindeki 67 NF 276 plakalı marka araç; Mengen istikametinden Devrek istikametine gelirken direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobil, yol kenarındaki takılarak durabildi.

Kazada araçta sıkışan sürücüyü Devrek Belediyesi itfaiye müdürlüğü sualtı suçüstü arama kurtarma timi ve 112 ekipleri sıkıştıkları yerden kurtararak ambulansa taşıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet kemerinin takılı olmasının yaralının hayatını kurtardığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 15.05.2018 16:16
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