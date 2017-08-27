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Emniyet kemeri hayat kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı sürücü hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

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Emniyet kemeri hayat kurtardı
Edinilen bilgiye göre, kaza, Aşağı Tömük mevkiinde Antalya Mersin D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. 01 DUR 10 plakalı otomobilin sürücüsü Hünkar Ç. (37), iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Yoldan çıkan otomobil refüjdeki elektrik direklerine çarparak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü adeta hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu. Sürücü Hünkar Ç., kaza yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. İHA

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