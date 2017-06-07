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Emniyet şeridinde duran TIR'ın altına girdi

Sakarya’da TEM otoyolu Hendek kesiminde, emniyet şeridinde duran tıra otomobil çarptı.

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Emniyet şeridinde duran TIR'ın altına girdi
Sakarya’da TEM otoyolu Hendek kesiminde, emniyet şeridinde duran tıra otomobil çarptı. Meydana gelen kazada İran uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Ankara-İstanbul TEM otoyolu Hendek Yeşilvadi mevkiinde İstanbul istikametine gitmekte olan Sait Güzel idaresindeki 38 DM 702 plakalı tır seyir halindeyken hararet yaparak emniyet şeridinde durdu. Aynı istikamette gitmekte olan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen Ahmed Saber Abdullah idaresindeki 54 MA 245 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına girerek hurdaya dönen otomobil sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen Sakarya Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince otomobil sürücüsü Saber Abdullah sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis konuyla ilgili inceleme başlatırken, tır sürücüsü Sait Güzel’in ifadesi alınmak üzere Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi. 
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaAnkara-İstanbul TEM Otoyolu
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