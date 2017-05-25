Düzce TEM otoyolunda patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine giren tıra arkadan otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ölürken, bir kişi de ağır şekilde yaralandı. Düzce TEM otoyolu Gümüşova mevkiinde İstanbul istikametine gitmekte olan Hasan Birsin idaresindeki 67 LY 898 plakalı tırın lastiği patladı. Durumu fark eden tır sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek lastiği değiştirmek istedi. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Okan Yılmaz Şentürk idaresindeki 33 CVA 85 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonrasında otomobil 60 metre sürüklenerek yol kenarındaki çimenliklerde durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü Hasan Birsin, otomobil sürücüsü Okan Yılmaz Şentürk, otomobilde yolcu olarak giden Behzat Doğan ve Bider Duman’ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Fatih Yıldız ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Emniyet şeridindeki TIR'a araç çarptı 4 ÖLÜ
Düzce TEM otoyolunda patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine giren tıra arkadan otomobil çarptı.
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:34
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