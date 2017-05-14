En acı anneler günü

Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişiden 2'sinin daha cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 24 kişiden 22'sinin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından gece yakınlarına teslim edilmiş, kalan 2 kişinin cenazesi ise yakınlarının Ankara ve Çanakkale'den gelecek olması nedeniyle bekletilmişti.





Hayatını kaybeden Zübeyde Çalık ve Feray Akın'ın cenazesi de sabah saatlerinde Muğla Adli Tıp Kurumuna gelen yakınlarına teslim edildi. Çalık ve Akın'ın yakınlarının, cenazeleri alırken gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Cenazeler, Çanakkale Kepez Belediyesi aracıyla Çanakkale'ye götürüldü.

Bu arada, Çanakkale'de yaşayan Akın'ın, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde eğitim gören kızı Neslihan'ı ziyarete gittiği öğrenildi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yücelen Hastanesi ile Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaralının ise tedavileri devam ediyor. Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beyzanur Manu sabah saatlerinde İzmir'e sevk edildi.

Araç sahibi gözaltına alındı

Bu arada Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, soruşturma ile ilgili bir kişinin gözaltına olduğunu söylerken, gözaltında bulunan kişinin araç sahibi B.Ç. olduğu ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığında ifadesinin alındığı öğrenildi. Başsavcı Topuz ayrıca, kaza ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Vali Amir Çiçek yazılı açıklama yaptı

Öte yandan Muğla Valisi Amir Çiçek kaza ile ilgili olarak gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, “13 Mayıs 2017 Cumartesi günü İzmir’in Buca ilçesinden İlimiz Marmaris ilçesine gitmekte olan Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsü Muğla-Marmaris yolunun sakar geçidi mevkiinde Saat 12.10 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle virajı alamayarak bölünmüş yoldaki beton bariyerleri ve yolun kenarındaki çelik bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlanmış, yolun uçurumun altındaki bölümüne düşmüştür. 20 vatandaşımız olay yerinde, 4 vatandaşımız da hastanede olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i bebek 3’ü çocuk 10 vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. 3 erkek 31 kadın kazadan etkilenmiştir. Kaza haber alınır alınmaz devletin tüm imkânları seferber edilerek süratle yaralılar Menteşe ve Marmaris’teki hastanelere götürülerek tedavilerine başlanmıştır.



Muğla Valiliğinde Vali Yardımcısı başkanlığında Kriz Merkezi oluşturularak çalışmalar koordine edilmiştir. Hasta yakınları için hastanelerde danışma masası oluşturularak düzenli ve sağlıklı bilgi akışı sağlanmıştır. Ayrıca, vefat edenler hızlı bir şekilde Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumuna intikal ettirilerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde kimlik tespiti ve diğer işlemleri yapılmış, başta cenaze nakilleri olmak üzere hasta ve cenaze yakınlarına her türlü imkân sağlanmıştır.

Ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

İzmir Buca'dan yola çıkarak Anneler Günü'nü geçirmek için Marmaris'e gittikleri midibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri açıkladı. Yaşamını yitiren 3 erkek 21 kadının isimleri şöyle:





Armağan Sertbaş (araç sürücüsü) , Fatma Sevindik (58), Nazlı Ceylan, Nesrin Öksüz (53), Kemal Öksüz, Mükerrem Salcan (63), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Selda Altay (41), Serpil Kaldırımcı, Ayşe Kolcu (54), Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç (52), Leman Kılıç, Cemile Sönmez (59), Münire Güler, Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Sultan Karadağ ve Habil Güler (57).

Feci kazada yaralananların isimleri ise şöyle:





Vali Çiçek, kazada yaralanan ve halen hastanede tedavi görenlerin Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, Beyzanur Hano, Cahide Güler, Simge Sinur ve 10 aylık Nehir Sertbaş, olduğunu açıkladı.

11 aylık bebek midibüs kazasından kurtuldu

Kaza yapan midibüste bulunan iki çocuk babası Armağan Sertbaş olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Duygu Sertbaş da ağır yaralandı. Öte yandan midibüste çiftin 11 aylık kızı Nehir Sertbaş'ın da olduğu ortaya çıktı. Kazada hafif yaralanan küçük kızın nasıl hayatta kaldığını Duygu Sertbaş'ın emlakçılık yaparak geçimini sağlayan amcası Sefa Avcı anlattı.





“Bize başta 'hepsi öldü' dediler ama kaza esnasında 11 aylık yeğenimiz Nehir camdan fırlayarak kaza yerinin biraz ilerisine düşmüş. Sağlık ekipleri ve vatandaşlar orada yoğun bir şekilde cenazelerle uğraşırken, oradan motosikleti ile geçen Muğlalı bir vatandaş, bir bebek sesi duyuyor ve onu alıp hemen hastaneye yetiştiriyor” diye konuştu. Sertbaş çiftinin, oğulları Şakir Sertbaş'ı geziye götürmedikleri, ananesine bıraktıkları ortaya çıktı.

Bir gün önce düğün, bir gün sonra cenaze

Muğla-Marmaris karayolunda 24 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında kuzenleri Fatma Sevindik ve Hatice Güllü’yü kaybeden İzmir Buca'da yaşayan Gönül Dişsiz, tura son anda gitmekten vazgeçtiğini belirterek, "En son düğünde görüştük. Birlikte eğlenmiştik. Bugün Anneler Günü ama acı bir Anneler Günü" dedi. HABER: MEHMET KELEŞ