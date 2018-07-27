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En çok nereye para harcıyoruz?

Türkiye genelinde geçen yıl aile bütçesini zorlayan en büyük harcama kalemleri yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları oldu. En düşük gelire sahip dar gelirli hanelerin gelirlerinin yüzde 70'inden fazlasını konut, kira, gıda ve ulaştırmaya ayırmak zorunda kaldı

27 Temmuz 2018 Cuma 13:56
En çok nereye para harcıyoruz?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "hane halkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içeceklere harcamaların payı yüzde 19.7 oldu.

Hane halkları, toplam harcamalarının yüzde 2.2'sini sağlık, yüzde 2.3'ü ise eğitim hizmetlerine yaptı.

Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2016'da bin 642 lira iken geçen yıl bin 854 lira olarak tahmin edildi.

Ulaştırma harcaması arttı

Ulaştırma harcamalarının payı geçen yıl 2016 yılına göre 0.5 puanlık artışla yüzde 18.2'den yüzde 18.7'ye yükseldi.

Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 19.5'ten yüzde 19.7'ye, çeşitli mal ve hizmet harcamalarının payı yüzde 4.2'den yüzde 4.4'e, sağlık harcamalarının payı yüzde 2'den yüzde 2.2'ye, alkollü içecekler, sigara ve tütün grubunun payı da yüzde 4.4'ten yüzde 4.5'e yükseldi.

Diğer taraftan, konut ve kira harcamalarının toplam harcamalardaki payı geçen yıl bir önceki yıla göre 0.5 puanlık düşüşle yüzde 25.2'den yüzde 24.7'ye geriledi.

Ayrıca, haberleşme harcamalarının payı yüzde 3.7'den yüzde 3.4'e, lokanta ve otel harcamalarının payı yüzde 6.4'ten yüzde 6.2'ye, giyim ve ayakkabı harcamalarının payı yüzde 5.2'den yüzde 5'e, eğlence ve kültür harcamalarının payı ise yüzde 2.8'den yüzde 2.7'ye düştü.

Az gelirli haneler gıdaya çok harcadı

Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, birinci yüzde 20'lik grupta (en düşük gelir grubu) yer alan hane halklarının konut ve kira harcamalarına yüzde 31.9, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 28.6, ulaştırma harcamalarına yüzde 10.2, mobilya ve ev eşya harcamalarına yüzde 5.7 pay ayırdığı görüldü.

En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halkları ise ulaştırma harcamalarına yüzde 23.9, konut ve kira harcamalarına yüzde 20.9, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 14.6, lokanta ve otel harcamalarına yüzde 7.1 pay ayırdı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.07.2018 14:09
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TÜİKKonutKiraUlaşımKira Konut
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