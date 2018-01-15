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Engelli genci dövenler gözaltına alındı 

Çarşamba günü iş çıkışında evine gitmek için dolmuşa binen işitme egelli Ağit Acun burada 4 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. işitme engelli genci dolmuşta döven 4 kişi gözaltına alındı

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:15
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Engelli genci dövenler gözaltına alındı 

Adana'da itme engelli genci dolmuşta tekme tokat döven 4 kişi gözaltına alındı. 10 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, işitme engelli Ağit Acun (20), Seyhan ilçesi, Eminağa Caddesi'ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna bindi.

Acun burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Ahmet G. (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) tarafından öldüresiye dövüldü. Dolmuşun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından Ağit Acun kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya adı karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bir kot fabrikasında işçi olarak çalıştığını belirten Ağit Acun'un, iş çıkışı evine gitmek için dolmuşa bindiğini, dolmuştayken bir kişinin sırtına dokunduğunu ve seslendiğini, kendisinin işitme engelli olduğunu el hareketi ile anlattığını, yanına gelen şahsın el hareketi yaptığını dana sonra yumruk attığını, toplam 5 kişi olduklarını ancak 3 kişinin kendisine saldırdığını söylediği belirtildi.

Dolmuşun şoförü Gökhan Ç.'nin ise aracında yolcuların yüksek sesle konuştuklarını ve küfürleşmeye başladıklarını, sonradan işitme engelli olduğunu öğrendiği şahsın arkada bulunan yolcular tarafından darp edildiğini, darp eden şahısların araçtan indiğini kendisinin de dolmuşla birlikte polis merkezine gittiğini anlattığı öğrenildi.
İHA

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