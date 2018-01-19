Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115147
ALTIN
163.375
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2784
EURO
4.6547

Engelli kılığına giren polis 'Cono'ları çökertti

Adana'da fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan 'Cono Aşireti'ne yönelik düzenlenen operasyon öncesi polisin Conoları saniye saniye takip ettiği ve bir polisin mahalleye "engelli" kılığında girip çetenin çökertildiği ortaya çıktı

19 Ocak 2018 Cuma 17:44
9 Okunma
Engelli kılığına giren polis 'Cono'ları çökertti

Adana genelinde son dönemlerde artan 'aşk vaadiyle' dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 'Cono Aşireti' olarak bilenen kişilere 12 Ocak'ta bin polisle şafak baskını düzenledi.

39 eve 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verdi. Ekipler, dolandırıcılıktan elde edilen 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi. Aşiret mensuplarının polisin yapacağı dinlemelere yakalanmamak için kendi aramalarında şifreli dil geliştirdiği ortaya çıktı.

Emniyette sorguları yapılan kadınlar kucaklarında çocuklarıyla emniyetten çıkarılırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere küfür etti. Yüzlerini başörtüsüyle gizleyen erkekler ise, "Bizi iyi çekin, en büyük örgüt biziz. Adalete sığınıyoruz" dedi. Operasyonda yakalanan 28'i kadın 38 kişi tutuklandı.

'Cono Aşireti'ne yönelik düzenlenen operasyonun polis kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Sivil polislerin engelli görünümünde mahalleye gidip, çeteyi 3 ay boyunca takip ettiği, bazı bölgelerde de kamerayla görüntü çektiği anlaşıldı.

Takip sırasında elde edilen görüntülere göre yol kenarına çıkıp otostop yapan Cono Aşireti'ne mensup genç kadınlar, durdurdukları sürücüleri cinsel birliktelik için kandırıp oturdukları mahalleye götürüyor. Bu sırada sorun çıkmaması için 3 ayrı araçla takip ediliyor.

Mahalleye girince etrafı çevrilen araç sürücüsünün üzerindeki tüm para ve değerli eşyası gasp ediliyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFuhuşGaspYağmaAşiretPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsü devrildi  6 ÖLÜ 29 YARALI
Yolcu otobüsü devrildi  6 ÖLÜ 29 YARALI
Vali Şahin skandalla ilgili konuştu
Vali Şahin skandalla ilgili konuştu
Üniversite binasında yangın
Üniversite binasında yangın
Bursa'da can pazarı
Bursa'da can pazarı
97 yaşındaki kadın yangında can verdi
97 yaşındaki kadın yangında can verdi
Eroinle yakalanan kurye tutuklandı
Eroinle yakalanan kurye tutuklandı
Hırsızlar dükkana araçla girmeye çalıştı 
Hırsızlar dükkana araçla girmeye çalıştı 
Duyarlı komşular 3 kişiyi ölümden kurtardı
Duyarlı komşular 3 kişiyi ölümden kurtardı
Kayıp şahıs foseptik çukurunda bulundu 
Kayıp şahıs foseptik çukurunda bulundu 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim