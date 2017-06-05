Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki down sendromlu kız yanarak hayatını kaybederken, 2 kardeşi ise ağır yaralandı. Yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde, Derham ve Halfe Kara isimli çiftin evinde yaşandı. Klima motorunun elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede 3 kardeşin uyuduğu odaya sıçradı. Alevlerden kurtulmaya çalışan kardeşler balkona kaçarken, çevredekiler ise itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, 3 kardeşi evden çıkartmaya çalıştı. Yangını kontrol altına alan ekipler eve girerek 17 ve 12 yaşındaki Furkan ve Abdullah Kara'yı ağır yaralı olarak kurtardı. 7 yaşındaki down sendromlu Nermin ise feci şekilde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Furkan ve Abdullah’ın yoğun bakıma alındığı belirtildi. Yangında hayatını kaybeden down sendromlu Nermin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA
Engelli kız yanarak öldü
Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki down sendromlu kız yanarak hayatını kaybederken, 2 kardeşi ise ağır yaralandı.
05 Haziran 2017 Pazartesi 13:57
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Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 7 yaşındaki down sendromlu kız yanarak hayatını kaybederken, 2 kardeşi ise ağır yaralandı. Yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde, Derham ve Halfe Kara isimli çiftin evinde yaşandı. Klima motorunun elektrik aksamından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede 3 kardeşin uyuduğu odaya sıçradı. Alevlerden kurtulmaya çalışan kardeşler balkona kaçarken, çevredekiler ise itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, 3 kardeşi evden çıkartmaya çalıştı. Yangını kontrol altına alan ekipler eve girerek 17 ve 12 yaşındaki Furkan ve Abdullah Kara'yı ağır yaralı olarak kurtardı. 7 yaşındaki down sendromlu Nermin ise feci şekilde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Furkan ve Abdullah’ın yoğun bakıma alındığı belirtildi. Yangında hayatını kaybeden down sendromlu Nermin’in cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA