Engelli vatandaşa zorla senet imzalattılar

Kayseri’de yüzde 75 akıl sağlığı yerinde olmayan F.A.’nın (36) rahatsızlığından faydalanan, A.K. (35), A.A. (26), S.Ü. (55) Y.K. (26), A.K. (18), şahsın adına noterden vekalet çıkardı. Çıkardıkları vekalet ile F.A.’nın bankada bulunan 10 bin TL’sini çeken, şahıslar, F.A.'yı silahla tehdit edip darp ettikten sonra zorla 300 bin TL’lik senet imzalattı.

Ayrıca, vekaleti kullanan şahıslar, F.A.’nın adına iş yeri açarak çalıştırdı ve aldıkları vekalet ile yaklaşık 500 bin TL değerindeki gayrimenkulü satmaya çalıştıkları belirtildi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyon ile A.K., A.A., S.Ü. Y.K., A.K.’yi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, emniyete sevk edildi.

İHA