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'Engelliler mağdur ediliyor'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, donanım seviyesi daha yüksek olan araçlar için engellilere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından vazgeçileceğini belirterek, "Dolayısıyla yeni hali ile ÖTV istisnası engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek donanımdan yoksun araçlar için söz konusu hale gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:35
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'Engelliler mağdur ediliyor'

Geçen yıl getirilen yeni düzenlemeyle motorlu taşıtlarda kademeli ÖTV oranları uygulanmaya başlandığını, böylece araçların donanım seviyelerine bağlı olarak ÖTV oranının da yükseltildiğini anımsatan Koncuk, şunları kaydetti: "Şu anda Mecliste görüşülmekte olan tasarı ile de engellilere yönelik uygulanan ÖTV istisnası biraz daha daraltılacak ve yalnızca vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında kalan araçlar için geçerli olacaktır. Kabul edileceği gibi engelli vatandaşlarımız, hareket kabiliyetleri kısıtlı olmalarından dolayı en donanımlı araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Geçtiğimiz yıl getirilen ÖTV uygulaması, donanım arttıkça vergi oranının yükselmesini öngörürken, bu tasarı ile de donanım seviyesi daha yüksek olan araçlar için engellilere yönelik ÖTV istisnasından vazgeçilmektedir. Dolayısıyla yeni haliyle ÖTV istisnası engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek donanımdan yoksun araçlar için söz konusu hale gelecek."

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Anahtar Kelimeler:
Engelliler Mağdur EdiliyorIsmail Koncuk
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