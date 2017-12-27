Engelliler ÖTV'siz süper lüks araç alamayacak

Motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.

İktisap edilebilecek taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmayacak.

Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı yüzde 50'sine kadar artırmaya yetkili kılındı.