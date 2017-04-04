Düzce Kuzey çevre yolunda engellileri taşıyan servis aracı kamyona arkadan çarptı. Kazada 4’ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza kuzey çevre yolu batı çıkışına yakın noktada meydana geldi. A. U. idaresindeki 81 BP 736 plakalı engelli öğrencileri taşıyan servis aracı aynı istikamete gitmekte olan İ. A. idaresinde ki 81 DT 366 kamyona arkadan çarptı. Çapmanın etkisi ile servis aracında bulunan sürücü A.U., aracın hostesi N.S., ile araçta bulunan Y.K., İ. K., E. K. ve A. A. isimli engelli öğrenciler hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle kısmen kapanan yol araçların çekilmesi ile trafiğe açıldı.
Engellileri taşıyan servis aracı kaza yaptı
Düzce Kuzey çevre yolunda engellileri taşıyan servis aracı kamyona arkadan çarptı.
04 Nisan 2017 Salı 15:17
Bu haber kez okundu.