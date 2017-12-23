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Erdoğan'dan Hakkari'ye yayla sözü

Partisinin Hakkari Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz" dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:09
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Erdoğan'dan Hakkari'ye yayla sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Hakkari Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz" dedi.

Konuşmasında "Mesele Kürt meselesi, Türk meselesi, Arap meselesi değildir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Mesele topyekün coğrafyamıza ve medeniyetimize dönük bir saldırı altında bulunuyor olmamızdır. Biz ne kadar kendi içimizde bölünürsek bu saldırının başarıya ulaşma şansı o kadar artar. Bölücü terör örgütü işte bu senaryonun gönüllü figüranlığına, kuklalığına taliptir. Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama emin olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzaktır."

Erdoğan, "Türkiye yoksa Hakkari de yok. Hakkari'deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkarili kardeşimin de o derece umut dolu bir geleceği var. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Bunu böyle biliniz" dedi.

Doların satın alamayacağı şeyler var

Konuşmasında BM'deki Kudüs oylamasına da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak İstanbul'da tüm üyelerimizi davet ettik ve yaptığımız bir haftalık çalışmayla Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte o olumsuz kararını 128 üyeyle tersine çevirdik" ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi: "Kudüs meselesinde dünyanın dolarları neredeydi? Belli değil mi? Tehdit ettiler mi? Ettiler. Peki kimler oy verdi? 15 bin, 18 bin nüfuslu, adını bile yeni duyduğum bir yer. Kim verdi? 21 bin nüfuslu bir yer. Kim verdi? 25-30 bin nüfusu olan bir yer. Niye? Dolarlar sadece oraya yetti ama bunların sayısı da 8 ülkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 ülke ne dedi? 'Siz dolarlarınızla, gücünüzle bizim irademizi satın alamazsınız' dedi. 'Sizin gücünüz bizim irademizi alt etmeye yetmez' dedi."

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CumhurbaşkanıErdoğanHakkariAk PartiKudüsABDDolar
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