Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Cumartesi Pazarı mevkiinde önceki gece aşırı yağışlar sonrası su giderleri tıkanınca bazı apartmanların önünde sular birikti. Park halindeki 4 otomobil sular altında kaldı. Vatandaşlar yaklaşık 2 saat süren çalışma ile otomobillerini kurtarabildi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yağmur sularının çekilmesi ile birlikte ilçede hayat normale döndü. İHA
Ereğli’de hayat normale döndü
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önceki gece aşırı yağışlar sonrası sular altında kalan otomobiller kurtarıldı. İlçede yağmur sularının çekilmesi ile hayat normale döndü
23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:21
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