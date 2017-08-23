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Ereğli’de hayat normale döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önceki gece aşırı yağışlar sonrası sular altında kalan otomobiller kurtarıldı. İlçede yağmur sularının çekilmesi ile hayat normale döndü

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Ereğli’de hayat normale döndü
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Cumartesi Pazarı mevkiinde önceki gece aşırı yağışlar sonrası su giderleri tıkanınca bazı apartmanların önünde sular birikti. Park halindeki 4 otomobil sular altında kaldı. Vatandaşlar yaklaşık 2 saat süren çalışma ile otomobillerini kurtarabildi. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yağmur sularının çekilmesi ile birlikte ilçede hayat normale döndü. İHA
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