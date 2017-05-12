Erik toplamak isterken kolu demir parmaklıklara saplandı

Adıyaman 'da koluna demir parmaklık saplanan genç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Karapınar Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan ağaçtan erik toplamak isteyen Halil İbrahim Köroğlu'nun (18) sağ kolu, bahçenin demir korkuluklarına saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, gence müdahale etti. AFAD ekipleri, testere yardımıyla demiri keserek Köroğlu'nun koluna saplanan demiri çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen ve burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.