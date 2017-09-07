Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cevdet Paşa Mahallesi Emniyet 1. Sokak'taki bir evin bahçesinde bulunan araçta arama yapıldığı belirtildi. Park halindeki otomobilde narkotik köpeği Rexo'nun da yardımıyla yapılan aramada, aracın çamurluk kısmına gizlenmiş 36 pakette 18 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili V.K. ile T.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Eroini aracın çamurluğuna gizlemişler
Van’ın İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobilde narkotik köpeği Rexo’nun yardımıyla yapılan aramada 18 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
07 Eylül 2017 Perşembe 16:19
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