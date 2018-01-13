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Eroini otobüs tavanına zulalamışlar

Kocaeli’de durdurulan otobüste yapılan aramalar sonucunda aracın tavan kısmında 264 kilogram eroin ele geçirildi

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:39
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Eroini otobüs tavanına zulalamışlar

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak yapılan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda durdurulan bir minibüste 110 kilogram uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, önceki gece saatlerinde de doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin Kocaeli üzerinden İstanbul’a sevk edileceği bilgisini aldılar.

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Afyon ve Türevleri Büro Amirliği ekiplerince TEM otoyolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasına gelen otobüs içerisinde yapılan aramada otobüsü tavan kısmına gizlenmiş, vaziyette 264 kilogram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalan 3 şahıs, Kocaeli Emniyeti’ne getirildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliOtobüsAramaTavan
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