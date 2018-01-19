Eroinle yakalanan kurye tutuklandı

2 gün öce Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan gelen bir kamyonu belirleyerek Bingöl-Muş D-300 karayolunda yaklaşık 1 saat takip ederek operasyon yaptı.

Operasyonda piyasa değeri 11 milyon lira olan 580 paket halinde 304 kilo 301 gram eroin kamyonda zulalanmış halde bulunurken, kamyon sürücüsü N.Ç. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli N.Ç. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Bingöl polisinin yaptığı çalışmada, N.Ç. ile bağlantılı olan ve uyuşturucu maddeyi taşıyan kamyonu Kayseri'de teslim alacak olan şüphelide belirlendi. Kayseri'e düzenlenen operasyonla belirlenen şüpheli de gözaltına alındı.

İHA