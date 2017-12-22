Erol Mütercimler: ‘Hoş Geldin Atatürk’ü herkes okumalı’

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Meltem TV’de Perşembe akşamları yayınlanan Akıl Oyunu programında önemli açıklamalar yapan Stratejist Erol Mütercimler, Prof. Dr. Haydar Baş'ın yeni kitabı Hoş Geldin Atatürk'ü değerlendirdi.

Atatürk'e farklı bir pencereden bakmış olması nedeniyle Hoş Geldin Atatürk kitabının çok önemli olduğunu ifade eden Erol Mütercimler şunları söyledi: "Atatürk'ün biyografisi üzerine 25 yıl çalışmış birisi olarak söylüyorum; benim yazdığım biyografi dahil şimdiye kadar yazılmış olan biyografilerden en farklı olanı bu. Biz hemen hemen aynı pencereden baktık. Dolayısıyla Atatürk'e farklı bir pencereden bakmış olması nedeniyle bu biyografinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür farklı biyografilere ihtiyacımız vardı. Eleştirmek başka bir şey ama farklı olmuş olması nedeniyle bence herkesin okuması gerekiyor. Özellikle Atatürk üzerine ilgisi, sevgisi olan, O'nun yaşamının bu farklı kesitini de öğreneyim diyenler açısından bu kitabın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben o gözle okudum."

‘Muhafazakar kesim Atatürk ile buluştu’

"Hoş Geldin Atatürk kitabında bazen bizim kitaplarda yer alan aynı olaya, aynı telgrafa, aynı tamime bakılmış ama farklı yorumlar yapılmış, Prof. Dr. Haydar Baş bunları farklı bir gözle görmüş" diyen Stratejist Erol Mütercimler, "Haydar Baş ilahiyatçı yanının olması nedeniyle hepimizden farklı olarak böyle bir biyografiyi kaleme almasında, yorumlamasında da önemli etken olmuş. Kendisine bir yazar olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca kitabın da yolu açık olsun, hayırlı olsun diyorum. Umarım Haydar Baş'ın bu eseri birilerini cesaretlendirir ve onlar da Atatürk'ün başka bir yönüne bakar" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk kitabının muhafazakar kesimin Atatürk ile buluşması açısından da iyi olduğunu ifade eden Erol Mütercimler, "Bu kitapta tam bağımsızcılık, anti emperyalist duruş, halkçılık öne çıkarılmış. Bunlar önemli meseleler" dedi.