Erzincan ile Tokat'a deprem uyarısı

Cumhuriyet Üniversitesi (CU) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Başbakanlık Deprem Değerlendirme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, geçtiğimiz günlerde Tokat’ta meydana gelen 4 şiddetinde ve Sivas ile çevresinde meydana gelen hafif şiddetteki depremleri değerlendirdi.

Tatar, hafif sarsıntıların dışında Sivas’ta olası bir deprem beklenmediğini belirterek, “Bölgemizde küçük orta dereceli depremler beklemek son derece olağan. Son zamanlarda meydana gelen küçük ölçekli depremlere bakarak Sivas için yakın gelecekte bir deprem beklentisi var demek mümkün değil” dedi.

Yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki Esençay fayının deprem kaynağı olduğuna dikkat çeken Tatar, “Sivas’ın kuzeyine doğru gittikçe 1. derece deprem bölgelerine giriyoruz. Tokat’ın Kuzeyinde Niksar, Erbaa civarında, Reşadiye civarında zaman zaman 4 derece ve üzerinde depremler beklemek olağan bir durum. Son zamanlarda Erbaa’nın hemen güneyinde meydana gelen depremler, bizim Esençay oyarak adlandırdığımız ve üzerinde uzun yıllardan beri depremin olmadığı, ancak depremi üretecek fayın üzerinde meydana gelen depremlerdir. Dolayısıyla Tokat’ta Esençayı olarak adlandırdığımız, Niksar çayının güneyinden başlayıp, Erbaa’nın güneyine kadar uzanan yaklaşık 30-40 km uzunluğundaki bir fay bölgedeki önemli deprem kaynaklarından birisi” dedi.

Tatar, Kuzey Anadolu fay zonunun Erzincan-Tokat bölümü arasında biriken enerjiden dolayı her an 6 şiddetin üzerinde bir deprem olabileceği uyarısında bulundu.

HABER MERKEZİ