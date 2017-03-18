Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 ilde eş zamanlı sahte para operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 290 bin 890 TL sahte banknot, 75 bin 530 sahte Irak Dinarı, 6 bin 960 sahte Amerikan Doları, 100 Dolar kalıp banknot, 140 Euro sahte banknot, 1 adet sahte para yapımında kullanılan yazıcı, 2 adet pompalı tüfek, 4 adet ruhsatsız silah, çok sayıda captagon diye tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA