Esenler Kaymakamından Haydar Baş'a teşekkür

Makamların geçici oluğunu belirten Şahin, asıl olanın olaylara karşı takındığımız tavırlar olduğunu ifade ederek Hoş geldin Atatürk eserini okuyacağını ifade etti. Şahin, “Haydar Baş Bey yıllardır milli bir duruş sergilemektedir”, diyerek Prof. Dr. Haydar Baş’a Hoş Geldin Atatürk eseri için teşekkürlerini iletti.

Ayrıca, Bağımsız Türkiye Partisi Esenler yönetim kurulu üyeleri; F&F Gazetecilik İlan ve Reklam Ajansı’ndan Fatih Dağdeviren, 7-24 Esenler Haber Yayın Yönetmeni Hüseyin Koç, Gazete Esenler İmtiyaz Sahibi Hasan Gürsoy ve Trakya Balkan ve Rumeli Türkleri Kültür Derneği Başkanı Kemal Sargın’ı da ziyaret ederek Hoş Geldin Atatürk eserini takdim ettiler.

Hoş sohbet içerisinde geçen görüşmelerde Atatürk paydasında buluşulması gerektiğinin altı çizildi.

A.SAFA TERZİ / İSTANBUL