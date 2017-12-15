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Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti

Esenyurt'un AKP'li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, görevinden istifa etti.

15 Aralık 2017 Cuma 12:05
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Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti

Belediyeden yapılan açıklamada, 13 yıl 8.5 aydır ilçenin belediye başkanlığını yürüten Kadıoğlu'nun, 15 Aralık itibarıyla kendi isteğiyle görevinden istifa ettiği, buna ilişkin yazılı talebini Valiliğe bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, Kadıoğlu'nun 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü kaydedilerek, şöyle denildi: "Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısıyla böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır."

AK Parti Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Esenyurt Belediyesi ile ilgili tartışılan bir konu yok. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kendisi istifa etti. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi. Yerine biri seçilir, hizmet akışı devam eder" dedi.

Necmi Kadıoğlu'nun 350 dairesi olduğu öne sürülüyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 16.12.2017 05:06
Anahtar Kelimeler:
İstifaErdoğanİstanbulNecmi KadıoğluEsenyurtEsenyurt Belediye Başkanı
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