Eşinin bir mezarı olsun istiyor

Geçtiğimiz yıl kasım ayında batan geminin ahçısı Odabaşı ve makinecisi Engin Selçuk'un yakınları Kartal İDO İskelesi önünde basın açıklaması yaptı.

Aileler adına açıklama yapan Aysun Odabaşı, geçtiğimiz yıl 1 Kasım günü kazanın yaşandığını ve hemen sonrasında arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ancak şu anda çalışmaların durduğunu ifade etti. Odabaş, "Eşim denizin altında kaldı. Arama çalışmaların tekrar başlatılmasını ve eşimin oradan çıkartılarak bir mezarının olmasını istiyorum.

Bunun için yetkililerden yardım bekliyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu konuda bize yardımcı olsun." ifadelerini kullandı. Çalışmaların yeniden başlatılabilmesi için yetkili mercilerden izin alınması gerektiğini kaydeden Odabaşı, "Bu izin bir an önce çıksın ki arama çalışmaları yeniden başlasın." dedi.

Bir gazetecinin arama çalışmalarının durdurulmasının gerekçesini sorması üzerine Odabaşı, "Yakıt ve yağın dağılmamış olmaması ve patlatılma planlandığı için denizde çevre kirliliğinin olacağını düşünüyorlar. Denizin kirlenmesini ben de istemiyorum ama bunun bir orta yolu bulunsun." yanıtını verdi.

AA