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Eski yüksek yargıçlar hesap veriyor

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyeleri şimdi hakim karşısında hesap veriyor.

16 Aralık 2017 Cumartesi 16:18
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Eski yüksek yargıçlar hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinden 24'ü hakim karşısına çıktı.

Hakkında soruşturma başlatılan yüksek yargı üyeleriyle ilgili yargılamalar, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde görülürken, iddianamelerin ayrı ayrı hazırlanması nedeniyle, iddianamesi tamamlanan sanıklar tek tek yargılanıyor.

Bugüne kadar 24 eski Yargıtay üyesinin savunması alındı. Duruşmalarda, 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yargıtaydan 140, Danıştaydan 48 üyenin yanı sıra haklarında hazırlanan fezlekeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen eski HSYK üyeleri Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik, Şaban Işık, Mahmut Şen ve Ahmet Berberoğlu ile Anayasa Mahkemesinin iki üyesi Alparslan Altan ve Erdal Tercan da Yargıtay 9. Ceza Dairesinde hakim karşısına çıkacak.

Hamsici, Okur, Erdem tanık olarak dinlenecek

Savunmalarına genellikle usul itirazlarını dile getirerek başlayan sanıklar, haklarında yürütülecek soruşturmada yetkili mercinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı değil, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu olduğunu, haklarında suç üstü hükümlerinin uygulanamayacağını, isnat edilen suçların, görev suçu kapsamında kalması nedeniyle Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmaları gerektiğini ileri sürdü.

 İddianamelerde, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri Mustafa Kemal Özçelik, İbrahim Okur, Kerim Tosun ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in sanıkların örgüt listesinden yüksek yargı üyesi seçildiklerine ilişkin beyanları yer aldı.

Bu nedenle savunma yapan sanıkların büyük çoğunluğu, bu kişilerin de aynı suçlamayla yargılandıklarını, beyanlarının esas alınamayacağını, kendilerini kurtarmak ve tahliye olabilmek için bu yönde ifade verdikleri iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, Hamsici, Özçelik, Okur, Tosun ile Erdem'in sanıklarla ilgili beyanları nedeniyle gelecek duruşmalarda tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FetöDanıştayDarbe
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