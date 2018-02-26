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Etiler'de avukata silahlı saldırı

Etiler'de oturduğu apartman dairesinden çıkan avukat Çağrı Göktaş kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı

26 Şubat 2018 Pazartesi 16:23
Etiler'de avukata silahlı saldırı

Saldırı sonucu bacağından yaralanan avukata ilk müdahaleyi doktor komşusu yaparken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, Etiler Toprak Kale Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinin önünde meydan geldi. Sabah 8.30 sıralarında evinden çıkan Avukat Çağrı Göktaş, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan avukata 3, 4 el ateş ederek bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri dışarı çıkınca saldırgan olay yerinden kaçtı.
Avukata ilk müdahaleyi aynı apartmanda oturan doktor komşusu yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan avukatı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
AvukatSilahlı Saldırı
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