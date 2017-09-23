Ev değil cephanelik!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Suç Örgütleri ile Mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Eskişehir'de suç örgütlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen ve Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Örgüt kapsamında; Suça Azmettirmek, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Çek-Senet Tahsilatı ve Tehdit olaylarına karışan 16 şüpheli ile ilgili olarak yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalandı. 3 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Şüphelilerden, ara yakalamalar ve yapılan konut ve işyeri aramalarında toplam, 17 adet dinamit lokumu ve katran izoleli saniyeli fitil, 4 adet ruhsatsız tabanca, 283 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 4 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 172 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 13 adet kurusıkı tabanca fişeği, 57 adet senet, 2 adet çek, 1 adet metal polis arması, 1 adet plastik jop, 1 adet göz yaşartıcı sprey, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet kasatura bıçak ve çeşitli not kağıtları, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İHA