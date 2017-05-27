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Ev değil, uyuşturucu deposu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 21 bin 308 kök Hint keneviri ile 20 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alırken, bir kişinin de arandığı belirtildi

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Ev değil, uyuşturucu deposu
Uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki akşam saatlerinde kırsalda bulunan İmamlı Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda evin bahçesine ekili vaziyette 21 bin 308 kök Hint keneviri ele geçilirken, evde yapılan aramalarda ise kurutulmaya bırakılmış 20 kilo 800 gram esrar, esrar satışında kullanılan elektronik terazi, 100 gram esrar tohumu ile ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili ev sahibi olduğu tespit edilen D.E., gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İHA
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