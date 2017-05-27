Ev değil, uyuşturucu deposu

Operasyonda evin bahçesine ekili vaziyette 21 bin 308 kök Hint keneviri ele geçilirken, evde yapılan aramalarda ise kurutulmaya bırakılmış 20 kilo 800 gram esrar, esrar satışında kullanılan elektronik terazi, 100 gram esrar tohumu ile ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili ev sahibi olduğu tespit edilen D.E., gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İHA