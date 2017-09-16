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Evden bir kamyon çöp çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan kadının evinden bir kamyon dolusu çöp çıktı.

Evden bir kamyon çöp çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan kadının evinden bir kamyon dolusu çöp çıktı.

16 Eylül 2017 Cumartesi 17:33
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Evden bir kamyon çöp çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi 19026. Sokak'ta derme çatma bir evde yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan İlya K.’nin (68) evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde bulunan çöpleri görünce evin temizlenmesi için durumu Seyhan Belediyesine bildirdi. Belediye de kısa süre içerisinde bir kamyonet ve temizlik işçilerini belirtilen adrese gönderdi. Eve gelen temizlik işçileri, özel maskeler takarak girdikleri evden bir kamyonet dolusu çöp çıkarttı.

Çöplerin çıkartılması sırasında yaşlı kadın temizlik işçileri ile tartıştı. Yaşlı kadının evi çöpler boşalttıktan sonra temizlendi.
Mahalle sakinlerinden Umut K., yaşlı kadının sürekli çöpleri evine getirdiğini, artık mahallede kötü kokudan durulamadığını belirtti. Başka bir mahalle sakini ise yaşlı kadına laf söyledikleri zaman kendileriyle kavga ettiğini, o yüzden bir şey söyleyemediklerini kaydetti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
çöpSeyhanAdanaAkli Denge
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