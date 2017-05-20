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Eve kurşun yağdırdılar

Bolu’da tek katlı bir ev kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı

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Eve kurşun yağdırdılar
Edinilen bilgiye göre, Karaköy Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde boş bir arazi içindeki tek katlı ev dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Evin sahibi olduğu öğrenilen T.A. isimli şahıs zaman zaman kullandığı evine sabah saatlerinde geldiğinde evin camında ve kapısında kurşun delikleri olduğunu farketti. Bahçe girişindeki kapısının önünde de boş mermi kovanları bulan T.A. durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri T.A.’nın evinin bahçe kapısının önünde ve yol üzerinde 6 adet mermi kovanı buldu. Evin içinde de incelemelerde bulunan ekipler mermi kovanlarını incelemek üzere emniyete götürdüler.
Olay sırasında evde yaşayan birisinin olmaması olası bir can kaybını önlerken, polisler T.A.’nın evini kurşunlayan kişi yada kişileri bulmak için çalışma başlattı. İHA
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