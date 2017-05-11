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Evini yakan uyuşturucu bağımlısı sığındığı banyoda öldü

Gaziantep'te ateşe verdiği evde mahsur kalarak banyoya sığınan uyuşturucu bağımlısı hayatını kaybetti.

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Evini yakan uyuşturucu bağımlısı sığındığı banyoda öldü
Gaziantep'te ateşe verdiği evde mahsur kalarak banyoya sığınan uyuşturucu bağımlısı hayatını kaybetti. İddiaya göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Çıksorut Mahallesi'nde yaşayan Hanifi Keser, bilinmeyen bir nedenle annesi M.K. ile tartıştı. Tartışmanın ardından uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Hanifi Keser evindeki eşyaları tutuşturdu. Alevlerin bir anda sardığı evde mahsur kalan Keser, evin banyosuna sığındı. Anne M.K. ve komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Kısa sürede müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Ekipler, bir süre evde aradıkları Keser'in cenazesini banyoda buldu. Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazede ilk belirlemelere göre yanık izi bulunmadığı öğrenilirken, Keser'in dumandan zehirlendiği tespit edildi. Hanifi Keser'in cesedi tamamlanan otopsinin ardından defnedilmek yakınlarına teslim edildi.
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