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Evlenmeler azaldı boşanmalar arttı

Türkiye'de evlenebilmek başta geçim sıkıntısı olmak üzere pekçok nedenden ötürü her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu durum istatistiklere de yansıyor. TÜİK'in verilerine göre; geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2016'ya göre yüzde 4.2 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 1.8 artış gösterdi

02 Mart 2018 Cuma 15:19
Evlenmeler azaldı boşanmalar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 4.2 azalarak 569 bin 459'a geriledi.

Söz konusu dönemde, boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.8 artarak 128 bin 411'e yükseldi. En yüksek evlenme hızı binde 9.6 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 8.29 ile Adıyaman, binde 8.2 ile Şanlıurfa izledi. Evlenme hızı en düşük binde 4.14 ile Gümüşhane'de oldu.

Bu ili binde 5.26 ile Kastamonu, binde 5.39 ile Bayburt takip etti. Boşanma hızı 2017'de en yüksek il binde 2.57 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2.51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0.2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.21 ile Bitlis, binde 0.22 ile Şırnak takip etti.

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27.7, kadınlar için 24.6 olarak kaydedildi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3.1 oldu.

21 bin yabancı gelin var

Yabancı gelinlerin sayısı 2017'de 20 bin 972 olarak kaydedilirken, toplam gelinlerin yüzde 3.7'sini yabancılar oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 19.4 ile Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı.

Suriyeli gelinleri yüzde 13.3 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 12.4 ile Alman gelinler izledi. Yabancı damatların sayısı geçen yıl 3 bin 782 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0.7'sini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 36.5 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 8.5 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 8 ile Avusturyalı damatlar takip etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EvlenmeBoşanmaYabancıTürkiyeEvlilikAile
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