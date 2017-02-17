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Evlilik programlarına 11 milyon lira ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şikayet rekoru kıran evlilik programlarına son bir yılda toplam 11.2 milyon lirayı aşan ceza verdi.

17 Şubat 2017 Cuma 17:48
Evlilik programlarına 11 milyon lira ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst kurul yetkililerinden edinilen bilgiye göre, evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden 2015'te 7 bin 297, 2016'da ise 94 bin 792 şikayet ulaştı.

Bunların yanı sıra TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumuna da çok sayıda şikayet ulaştı. Bu kapsamda RTÜK, 15 Şubat'taki toplantısında evlilik programlarını tekrar masaya yatırdı.

Toplantıda, evlilik programlarına yaklaşık 1 milyon lira ceza verildi. Bu cezalarla birlikte son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası, 11,2 milyon lirayı aştı.

AA

Son Güncelleme: 17.02.2017 17:53
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RTÜKEvlilik Programlarına 11 Milyon Lira CezaEvlilik Programlarına şok
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