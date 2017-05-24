Eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı İstanbul'da gerçekleştirilen terör operasyonunda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şahsın girdiği evde araştırma yapan ekipler iki adet pompalı tüfek, iki tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirirken, gözaltına alınan şüphelinin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:52 Bu haber kez okundu.