Eylem'i felç bırakan maganda tutuklandı

11 Ağustos'ta Demirkonak Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan Eylem Ateş, kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış kurşunun omuriliğine gelmesi nedeniyle belden aşağısı felç olmuştu. Eylem Ateş’i yaraladığı ileri sürülen Çetin Erdoğan ise olayın ardından ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı. Erdoğan’ın serbest bırakılmasının ardından Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olan Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.